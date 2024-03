/FOTO, VIDEO/ V pondělí 11. března se v 17 hodin uskuteční debata zástupců města Kolín s občany o budoucnosti nové budovy Městské knihovny. Ta měla původně stát v areálu zámku, kvůli vyjádření památkářů z toho ale sešlo. Jakou novou lokalitu pro knihovnu kolínská radnice vybrala Jiráskovo náměstí.

Na Jiráskově náměstí by mohla vyrůst nová knihovna. | Video: Petr Procházka

Město Kolín už se chystalo vypsat výběrové řízení na zhotovitele architektonického návrhu Městské knihovny v areálu zámku. Ještě před zahájením soutěže ale radnice obdržela odborné vyjádření od orgánů památkové péče, jenž jasně hovořilo o nutnosti zachování charakteru a kontextu území: „Výška nové zástavby nesmí přesáhnout výškovou hladinu historicky zaniklé stavby, max. by měla dosahovat do výšky zaniklých ječných půd.“

Nová volba: Jiráskovo náměstí

Na základě toho město rozhodlo o změně lokality, kde by nová knihovna měla vzniknout. Tou je Jiráskovo náměstí, které by v příštích letech mělo projít kompletní revitalizací. Původně Zdroj: Dropstudioplánované parkoviště by se při tom přesunulo do podzemí a samotná budova by nemusela sloužit jen knihovně, jak na Facebooku uvedl městský architekt David Mateásko. „V parteru mohou být prostory pro služby, obchody či gastronomie. Knihovna je o řadě možností být v prostoru, v sále, různě ji komunitním způsobem využívat. Může být místem setkávání, může tu být víceúčelový sál atd. To nyní s ohledem na místo a potenciál pilujeme.“ Řada lidí nápad chválí, v komentářích se však najdou i tací, kterým se možná stavba na Jiráskově náměstí nepozdává. Své názory budou moci všichni probrat při veřejné debatě se zástupci města. Akce se uskuteční v pondělí 11. března v 17 hodin v Komunitním centru Farní charity v Mnichovické ulici na Zálabí.