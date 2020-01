O rok později byl oceněn kolínský kulturní patriot Miloš Kim Houdek, v roce 2014 pak vedoucí turistického oddílu František Vošvrda. V roce 2015 se ocenění udělovalo ve dvou kategoriích. Mezi jednotlivci byl oceněn emeritní primář dětské chirurgie Oblastní nemocnice Kolín Václav Navrátil, mezi kolektivy pak policisté územního odboru Kolín.

Následující rok putovala Cena města Kolína do rukou novináře, překladatele, bývalého ministra obrany, kancléře prezidenta Václava Havla a velvyslance v Ruské federaci Luboše Dobrovského. Za tok 2017 byl oceněn hudebník Ivo Svatoš. Vloni pak byla udělena opět dvě ocenění, a to pracovnici s dětmi Věře Svobodové a in memoriam kolínské rodačce židovského původu Haně Greenfieldové.