Místostarostka Iveta Mikšíková připomněla, že město připravuje také rekonstrukci Kutnohorské ulice. „Chceme, aby tyto dvě akce bylo v symbióze,“ dodala. K průběhu aktuálních přípravných prací na revitalizaci parku doplnila mluvčí radnice Šárka Hrubá, že stále probíhá projektová příprava. „Předpokládáme, že do konce září budou vypořádány připomínky a bude požádáno o stavební povolení. To by mohlo být optimálně vydáno do konce roku,“ dodala. Město by chtělo na park získat dotaci z Operačního programu životního prostředí na obnovu parků. Pokud by uspělo, mohla by obnova parku začít na podzim 2021. „Bez dotačního titulu bude pravděpodobně přesunuta do dalšího roku,“ uvedla Šárka Hrubá.

Bez vlivu koronaviru zatím probíhá příprava další, ještě větší akce, kterou je přeměna Jiráskova náměstí tak, aby to zkrátka nebylo jen Jiráskovo parkoviště. „Zadání architektonické soutěže se bude projednávat nadcházejícím zasedání městské rady,“ potvrdila místostarostka. Je to velké území, chceme proto, aby projektant předložil návrh realizace po etapách. Zkrátka aby to nebyla studie rovnou na celek,“ doplnila Iveta Mikšíková. Starosta připomněl, že do zadání soutěže budou zahrnuty podněty občanů stejně, jako tomu bylo u Komenského parku. „Architekt podněty zpracoval do bloků, co lidé chtěli nejvíc a naopak nejvíce nechtěli. Projektant by k tomu měl přihlížet,“ shrnul starosta.

Důvodem neupravených míst je soukomé vlastnictví

Někteří obyvatelé poukazují, že po města je i řada dalších míst, která by si zasloužila úpravy. Například lokalita Školské ulice. „Léto se tu nic nezměnilo, pořád to tu vypadá, jako když před pár dny skončila válka,“ popsal řidič, který místo využívá k parkování. Právě to je také záměrem města, ale samozřejmě v kultivované podobě. Jak potvrdil starosta, město chce pozemek ve Školské ulici získat do svého vlastnictví a vytvořit na něm příhodné místo pro parkování. Nedaleký polorozpadlý dům, který má dnes už i zazděné dveře, aby se v něm neshlukovali například narkomani a bezdomovci, je určený k demolici.

Dalšími plochami, které vypadají, jako když se na ně zapomnělo, jsou také pozemky v Rorejcově ulici. Ty se také dlouhodobě využívají k parkování. Terén je trochu jako tankodrom, ale na druhou stranu je to parkování zadarmo. I tyto plochy jsou soukromé, město řeší s developerem budoucí podobu zástavby. Možnost parkování by tam ale každopádně měla zůstat zachovaná. Léta prázdné plochy jsou také u Jaselské ulice. I tady je důvodem soukromé vlastnictví. Jde o velmi lukrativní pozemky, které majitel nehodlá prodat anebo za vysokou cenu.