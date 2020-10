V Doubravčicích, kde žije přes osm set obyvatel, se nachází více než tři sta rekreačních objektů. „Jsme v pohodě, družba obecně funguje,“ popsal vztahy místních a chalupářů starosta Jaroslav Prkno. „Na jaře k nám všichni utekli z Prahy, teď na podzim je to slabší. A navíc, kam by chodili, když nefunguje hospoda,“ připomněl starosta.

V okolí Stříbrné Skalice je rekreačních objektů téměř ke dvanácti stovkám, aktuálně 1152. „Na chataře a chalupáře jsme zvyklí, máme je v rámci možností rádi,“ říká starosta Miroslav Šmied. „Utekli k nám houfně už na jaře, doteď bylo ještě průběžně pěkné počasí, takže jsou u nás stále. Takto se šířil mor ve středověku, kdy lidé utíkali z měst. Ale chápu je, choval bych se naprosto, naprosto stejně. Snad to všechno zvládneme,“ řekl starosta.

„Donedávna jsem říkal, že k nám na Sázavu koronavir nepřijde, že je tu zdravý vzduch, ale teď už máme 12 nakažených. Občas někdo přijde s tím, že nám to sem zatáhli lidi z Prahy, ale žádné boje nejsou. Jsme tu v klidu a věřím, že to tak zůstane,“ shrnul starosta s tím, že zrovna sedí sám na úřadě a když se podívá ven, je to na ulici jako po vymření.

Také starosta Žehuně Karel Horák popisuje, že lidé se hodně drží doma. „Probíhá výlov Žehuňského rybníku, ani tam se lidé neshlukují, chodím se tam dívat pravidelně a pokaždé přijede jedno, dvě auta, žádné skupiny lidí. Prostě je klid, lidi se neshromažďují, hospoda je zavřená. Majitelé chalup u nás bývají většinou jen přes léto, ti, kteří přijíždí i nyní, jsou také vesměs ve svých objektech, maximálně zajdou do obchodu pro potraviny. Zatím jsem nezaznamenal problémy typu sporů místních a rekreantů,“ uvedl starosta.

Na víkendy míří chataři a chalupáři také například do Tismic. „Zatím máme klid, žádné problémy mezi rekreanty a místními. Často jsou u nás na chalupách důchodci, kteří tu jsou už od jara,“ říká starostka Martina Zdražilová. Tu a tam si někdo pomyslí „Už jsou zase tady“, ale boje v Tismicích v tomto směru nemají.

Podobně jsou na tom třeba v Přistoupimi. „Neříkám, že tu rekreanty nemáme vůbec, ale je to pár Pražáků, 17 objektů ze 190, a souboje kvůli zavlečení koronaviru rozhodně neprobíhají,“ popisuje starostka Vladimíra Brychová. Ostatně ony by ty boje byly vážně zbytečné, když 80 procent stálých obyvatel dojíždí do zaměstnání právě do Prahy.