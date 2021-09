Se začátkem nového školního roku začínají žáci kolínských škol opět ve větší míře využívat chytrou klíčenku. Je přitom nutné sledovat její platnost, stanovenou na tři roky. Pokud už tato doba uplynula, zůstává sice nadále platný čip s nahranými informacemi, například časovou jízdenkou pro městskou hromadnou dopravu nebo klíče pro vstup do budovy, dochází ale k ukončení platební funkce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.