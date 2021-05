Nepříjemné probuzení: Kolíňanům pozdě večer kroužil nad hlavami vrtulník

Ne zrovna nadšení byli obyvatelé Kolína, kterým v úterý 11. května pozdě večer kroužil nad hlavami vrtulník. „Mohlo být mezi půl jedenáctou a jedenáctou. Tentokrát už jsem spal, a když mě ten rachot vzbudil už asi počtvrté, tak už mě to vážně docela naštvalo. Navíc bylo teplo, spousta lidí spala s otevřenými okny, o to víc to bylo slyšet,“ popsal obyvatel bydlící v okolí Bezovky.

Vrtulník nad nočním Kolínem. | Video: Deník/Michal Mílek

„Vrtulník dělal okruhy nad městem, bylo to snad pět okruhů, letěl blízko, svítil, tak jestli někoho hledali?" dodal. Policie však nic takového nepotvrdila. „V rámci středních Čech jsme žádnou pátrací akci neměli," uvedla mluvčí Michaela Richterová.