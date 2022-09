Až v roce 2018 získalo město areál ZZN a další pozemky a v roce 2019 začalo projektovat okružní křižovatku menších rozměrů posunutou do ZZN. To podle vyjádření radnice umožní rozšířit chodníky, na přechodech pro větší bezpečnost chodců vytvořit ostrůvky tak, jako je to již na jižním rameni, a dokonce i vytvořit menší zelené pásy. Páté rameno křižovatky obslouží bývalé ZZN a bude nejspíše jednosměrně propojeno do Kollárovy ulice.

Foto: Posvícení v Českém Brodě nabídlo ohňovou show i candrbál pod širým nebem

Tím by se mělo odstranit například komplikované vytáčení autobusů z ulice Krále Jiřího do Kollárovy ulice. Potřebné chybějící pozemky naproti divadélku město získalo před pár týdny. Křižovatka je vyprojektovaná, měla by letos dostat stavební povolení a město ji hodlá stavět společně s krajem. Hotovo by mělo být do dvou let.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.