Jak řekl starosta Michael Kašpar, zatím nebudou otevřena taková hřiště, která jsou uzavřena za plotem, jako je například centrální dětské hřiště. Volně přístupných hřišť, která nemají plot, se opatření týkat nemá. „Městská i státní policie tato místa kontroluje, řeší shlukování lidí,“ řekl starosta.

Lidé se nyní nemají shlukovat ve větším počtu než dvou lidí, pokud nejde o rodinu. „Pokud by to nefungovalo, jsme připraveni dát zákaz i na neoplocená hřiště. Co máme ale informace z víkendu, kde se řešilo shlukování, tak to nebylo na dětských hřištích,“ popsal starosta současnou situaci.

Problém mohl nastat v okolí některých obchodů. Potvrzuje se tak zkušenost i z okolních měst v kraji, že někteří lidé se rádi sejdou i v době aktuálních omezeních, aby popili alkohol; takové mejdany potom policie musí řešit.

Opatření by se tak nemělo dotknout například ani workoutového hřiště na zálabské straně lávky – zatím. „Každý by si měl ale uvědomit a reflektovat doporučení vlády, která tady jsou celoplošně. Pokud by se tam začali shlukovat lidé, museli bychom ale k nějakým omezením přikročit,“ dodal kolínský starosta Michael Kašpar.