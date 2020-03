Kolínští hasiči vyjeli pro dva tisíce litrů lihu, který putuje do nemocniční lékárny, která z něj bude vyrábět až 100 litrů dezinfekce denně. „Budeme ji distribuovat pro školská zařízení, policii, městskou policii apod.,“ upřesnil starosta s tím, že radnice bude ráda za veškeré podněty od občanů v rámci prevence proti nákaze.

V Oblastní nemocnici Kolín byly v reakci na současný naléhavý stav způsobený pandemií koronaviru, ale i jako součást opatření pro zabezpečení zaměstnanců v rámci akce ochrany měkkých cílů, pořízeny ochranné skleněné zástěny k ochraně personálu na recepcích, odběrových místech a v lékárně. Na recepci v pavilonu CH pomáhají dobrovolníci, další dobrovolníci z pedagogických škol hlídají děti zdravotníků.

V Pečkách zavřela pobočka České spořitelny. Nejblíže dostupné pobočky tak mají obyvatelé města v Poděbradech a Českém Brodě. Bankomat je samozřejmě nadále v provozu bez omezení.

Město Český Brod aktivovalo městský rozhlas, který byl instalován v rámci dotace na protipovodňová opatření. Z rozhlasu se nyní každý den do konce trvání stavu nouze obyvatelé města dozví aktuální informace související s koronavirovou pandemií. Hlášení bude vždy v 16 a 18 hodin. Radnice prosí občany, aby případně dali vědět, kdyby někde rozhlas nebyl slyšet.

V Úvalech těsně sousedících s Českobrodskem omezila služby Česká pošta. Zapsané zásilky (rekomando, doporučená pošta) - listovní zásilky se uloží na pobočku v Úvalech bez pokusu o doručení. Úložní doba zásilky se prodlužuje na 30 dnů, pokud odesílatel nedal pokyn neukládat (tyto zásilky se vloží do poštovní schránky).

Úřední zásilky se službou vložit do schránky budou uloženy na pobočce 10 dnů a poté budou vloženy do schránek příjemců. Balíky se prozatím doručují standardním způsobem. Totéž se týká doručování hotovostních důchodů a plateb do doby, dokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.