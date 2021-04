Ředitel nemocnice zároveň dodal, že počet denně přijímaných covidových pacientů aktuálně klesl pod deset, což je velký rozdíl od 30 pacientů denně na začátku března. „Umožnilo nám to dále snížit počet vyčleněných lůžek. Původně jsme měli 243 covidových lůžek, dnes jich máme kolem stovky,“ uvedl Petr Chudomel.

Poté, co minulé pondělí krizový štáb zrušil stav hromadného postižení osob, umožnilo to začít s plánovanou operativou jak v Nemocnici Kutná Hora, a to v režimu jednodenní péče na lůžku, tak se navýšili počet operačních stolů v Kolíně. „Bude-li tento stav pokračovat, plánujeme navýšení o jeden operační stůl i tento týden. Jsme rádi, že se nemocnice alespoň tímto způsobem vrací do normálního režimu. Ambulance už fungují naplno,“ dodal Petr Chudomel.