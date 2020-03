ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Oblastní nemocnice Kolín má zpracovaný plán, kdy se snaží vyčlenit z areálu pacienty podezřelé z nákazy. Ti, kteří mají klinické příznaky, směřují do odběrového centra. „Pokud to jejich zdravotní stav umožňuje, pošleme je domů. Nebo je soustředíme na interním oddělené, které je detašované v pavilonu E,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Chudomel.

V pavilonu E je vyčleněné oddělení s dvaceti lůžky, které je zcela separované. Má i vlastní personál, který má k dispozici plnou sadu ochranných pomůcek. „Tam pacienty léčíme a pečujeme o ně. Když obdržíme výsledky vyšetření a pacient je negativní, tak jde domů, protože se jeho zdravotní stav natolik zlepšil, že to je možné. Případně je přeložený na interní oddělení, pokud ještě potřebuje hospitalizaci,“ popsal ředitel.

Pokud by ale byl na koronavirus pozitivní a vyžadoval hospitalizaci, tak by pacient šel na infekční oddělení do Prahy na Bulovku nebo do střešovické nemocnice.

Kolínská nemocnice má i dalších dvacet lůžek na oddělení rehabilitace. Ta jsou připravena zatím v režimu určitého lůžkového fondu pro pacienty, co jsou v karanténě, ale zároveň přišli s jiným zdravotním problémem. To v praxi znamená situaci, že karanténní pacient se musí léčit například se zlomenou rukou či zánětem slepého střeva. Není možné, aby ležel mezi infikovanými, ale nemůže být ani mezi lidmi, kteří nemají podezření na koronavirus.

Jako další záloha pak v nemocnici slouží dalších dvacet lůžek na vyprázdněném kožním oddělení. „Jsme připraveni v současné době a za současných podmínek na osm ventilovaných pacientů,“ dodal ředitel.

Koronavirová situace pro Nemocnice Český Brod se od té kolínské liší. Nemocnice finguje jako nemocnice s následnou a dlouhodobou péčí o chronicky nemocné pacienty, neřeší tedy akutní případy. Jistá opatření se jí ale dotknou. „Nás se to bude týkat to, že nemocnicím, které budou vytvářet lůžka, bychom měli ve zvýšené míře přijímat pacienty po akutní léčbě,“ uvedla jednatelka nemocnice Hana Dokoupilová.

Vše se ale odvíjí od materiálně technického zabezpečení a také personálního zabezpečení. Nemocnice tedy nemůže přijmout více lidí na doléčení například po operacích či mozkové mrtvici, než kolik má lůžek.