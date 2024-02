/FOTO, VIDEO/ Zrekonstruovaný pavilon „O“ Nemocnice Kolín se dočkal ve středu 7. února slavnostního otevření. V pavilonu je situováno oddělení ORL, cévní chirurgie, interní stanice a ordinace s poradnami uvedených oborů. První pacienty přivítá pavilon v březnu.

Pokoje a zázemí ve zrekonstruovaném pavilonu "O" Nemocnice Kolín. | Video: Petr Procházka

Kromě samotného pavilonu byla v areálu dokončena i výstavba nadzemní chodby, která zajistí bezpečný průchod mezi pavilony „O“ a „L“ kolínské nemocnice suchou nohou. Pavilon „O“ byl postaven v roce 1950 a od té doby neprošel prakticky žádnou větší rekonstrukcí.

„Takzvané Óčko bylo posledním nezrekonstruovaným pavilonem z komplexu vzájemně propojených budov v areálu nemocnice, ve kterých se poskytuje akutní péče,“ upozornil náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík s tím, že modernizace vyšla Středočeský kraj na 222 milionů korun.

Rekonstrukce Pavilonu „O“ spojená s výstavbou nadzemní chodby probíhala od září 2022. Náklady na rekonstrukci jsou 207 milionů korun, mobiliář a nová zdravotnická technologie přišly na dalších 15 milionů.

„Nové prostory byly navrženy tak, aby co nejvíce vyhovovaly současným trendům. Spokojeni budou určitě jak pacienti, tak personál. Je to další završená etapa modernizace kolínské nemocnice. Současně probíhá rekonstrukce pavilonu E, kde sídlí oční oddělení. Ta by měla být dokončena během léta,“ řekl předseda představenstva nemocnice Petr Chudomel. Zrekonstruované prostory teď čekají ještě drobné dodělávky, které nebyly součástí stavby. Pro pacienty se nový pavilon otevře v březnu.

Zrekonstruovaný pavilon "O" Nemocnice Kolín:

Zdroj: Petr Procházka

Jednou z posledních budov, která na svou rekonstrukci stále čeká, tak zůstává zázemí ředitelství nemocnice. „Jednou jsem řekl, že nebudeme opravovat ředitelství, dokud nebude hotový zbytek. Teď se blížíme dokončení i v případě očního oddělení, potom se tedy už možná dostane na řadu kancelářský objekt,“ dodal Chudomel.