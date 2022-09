Trafostanice v českobrodské nemocnici prochází modernizací

Stavební práce včetně instalace trvaly tři čtvrtě roku a obnášely přístavbu podél západního průčelí pavilonu G a dále rekonstrukci jeho přízemí, kde dříve byly šatny pro zaměstnance.

„Celá akce logisticky začala už rekonstrukcí bývalé patologie na lékárnu, na místo lékárny jsme přemístili šatny a místo nic mohli začít budovat projekt magnetické rezonance. Přístroje byly nainstalovány 15. srpna, dnes už jsou prakticky plně v provozu,“ předeslal ředitel nemocnice Petr Chudomel.

Stávající jeden už roky sloužící přístroj s indukcí magnetického pole 1,5 Tesla nahradila nová technologie s indukcí magnetického pole 3 Tesla. Dodavatelem nových přístrojů se stala společnost Siemens Healthcare.

Snaha mít v Kolíně dva přístroje magnetické rezonance začala zhruba před třemi lety. „Když mě tehdy oslovil primář radiodiagnostického oddělení Radek Včelák s tím, že by bylo vhodné, abychom měli dva přístroje, byl to trochu blesk z čistého nebe. Do nemocnice našeho typu se těžko prosazují dvě takového technologie. Ale po zvážení vytíženosti naší magnetické rezonance jsme dospěli k názoru, že pokud máme ošetřit množství pacientů, kteří se na nás obrací, je to názor na místě,“ popsal ředitel nemocnice a zdůraznil, že díky novým přístrojům dojde ke snížení čekací doby na vyšetření při navýšení personálu o pouhých 10 až 15 procent.

10 tisíc vyšetření ročně

Podle primáře Včeláka je kolínské pracoviště jedno z nejvytíženějších mezi jinými srovnatelnými, ročně tu proběhne přes 10 tisíc vyšetření, pouhá výměna přístroje by tak prý nic nevyřešila. „Pracujeme ve dvou směnách ve všední dny, máme i víkendové směny. Narůstá počet nejen standardních vyšetření, ale i specializovaných. Jako jedno z prvních pracovišť vyšetřujeme prostatu, což čítá kolem 400 vyšetření ročně, pro mammocentrum děláme zhruba 300 vyšetření prsu za rok, kolem 50 dětí vyšetřujeme v anestezii,“ upřesnil primář.

Na slavnostní otevření nového pracoviště se přišli podívat primáři dalších oddělení, sestry, zúčastnili se jej i zástupci města, Středočeského kraje i zdravotních pojišťoven. „Dlouhodobě nemocnice sledujeme, máme žebříček těch, které si vedou nejen ekonomicky dobře či lépe. Ale i z hlediska klinických výsledků kvality péče si Kolín stojí velmi dobře. Nemocnice má výrazný nadregionální přesah. Proklamuji, že budeme dále tuto nemocnici podporovat,“ uvedl náměstek generálního ředitele VZP Jan Bondár.