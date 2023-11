Projekt Life Will: v Němčicích vysadili dvě nové aleje, další přibude na jaře

/FOTO/ Němčice se dlouhodobě potýkají se suchem. Pole okolo vesnice navíc trpí erozí, na spoustě ploch už léta nic nevyrostlo. Obec se proto na jaře pustila do projektu Life Will, který by měl zadržet vodu v krajině. Projekt organizovaný společností Člověk v tísni se zde nyní zdárně rozvíjí.

Video: Zdeněk Kellner