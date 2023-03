Několik nezodpovědných lidí často dokáže znepříjemnit život velké většině ostatních spoluobčanů, o čemž ví i obyvatelé kolínského Zálabí. Na potíže upozornil na Facebooku Tomáš Janáček. „Na kolínském Zálabí se to zvrhává opravdu už v neúnosné podmínky. Dennodenně čistíme obuv od psích exkrementů. A nejen obuv, ale i kalhoty a u dětí bundy. Samozřejmě za to mohou jen neukáznění majitelé psů, ale není jich tu málo,“ podotkl a dodal, že nejhorší situace je konkrétně v ulici Příčná. „U školky v Chelčického se válejí exkrementy na chodníku a už jsem zde uklízel i na dětském hřišti. Několikrát,“ doplnil.

Autor příspěvku doporučuje ostatním na problémová místa upozorňovat skrze městskou aplikaci. Přes tu se informace dostane ke společnosti AVE, která zajistí úklid. „Dokonce mi napsali z radnice, že rozvěsili na dětském hřišti cedulky proti venčení psů. Škoda, to si ti normální a slušní majitelé psů asi nezaslouží,“ posteskl si Janáček.

Porušování obecně závazné vyhlášky

Starosta Michael Kašpar slíbil v souvislosti s těmito potížemi větší zapojení městské policie. „Nerozumím tomu, že jim nevadí, co po sobě nechají, ale je tomu bohužel tak. Každopádně je to porušování obecně závazné vyhlášky,“ uvedl Kašpar.

Stanovisko městské policie jasně říká, že každý chovatel je povinen po svém psovi uklízet. Pokud majitel zanedbá povinnost úklidu, může v blokovém řízení zaplatit pokutu až do výše 10 tisíc korun. Policisté by však takového „nepořádníka“ museli přistihnout přímo při „činu“, což je zrovna v tomto případě takřka nadlidský úkol. Fungovat by měla spíše lidská slušnost.

„Myslím, že většina majitelů si po svých pejscích uklízí, pak tu je bohužel skupina těch, kteří na to kašlou,“ zastal se početnější části obyvatel Kolína jeho starosta.