Od tohoto týdne zastavují některé vlakové spoje RegioJet jedoucí na trasách z Prahy do Brna, Bratislavy a Vídně také v Kolíně. Počet spojů RegioJet ve stanici Kolín navíc od prosince dále posílí, až začne na základě výběrového řízení provozovat RegioJet rychlíky na lince R23 na trase Kolín - Lysá nad Labem - Ústí nad Labem a zpět.

Stevardka Regiojetu. | Foto: ČTK

Nyní nově zastavují v Kolíně odpolední spoje RegioJet do Brna a Vídně (odjezd v 16:25), do Brna a Bratislavy (odjezd v 17:24) do Brna (odjezd v 18:25) a také spoje ve směru Praha s odjezdem v 8:32, 12:34, 14:29, 16:29 a v 18:34 hodin.