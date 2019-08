/FOTOGALERIE/ Na nedávné setkání rodáků první srpnový víkend se kvůli lázním nedostavil ten nejstarší nesměňský rodák Otakar Urban (93). A tak se za účasti místní kronikářky Jaroslavy Holé, zásmucké starostky Marty Vaňkové a vnuček kamarádů uskutečnilo další setkání v obecním domku.

Původně se setkání rodáků konalo za účelem zmapování historie Nesměně. „Byla jsem nově ustanovenou kronikářkou obce. A kronika se nepsala sedmdesát let, tak jsem považovala za nutné, navázat na vzpomínky. Požádala jsem rodačku paní Boumovou, aby se okusila dát dohromady rodáky,“ uvedla Jaroslava Holá, kronikářka obce. „Byla to náhoda, pan Urban se tu zastavil asi před měsícem. Bylo to překvapení pro všechny a díky němu jsme navázali na další setkání. Informace, které nám poskytl, byli pro kroniku skutečně důležité…,“ dodala.