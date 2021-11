Vzhledem k tomu, že se omluvilo vedení města, ujala se moderování administrátorka celé akce a redaktorka Zpravodaje Hana Morová, která poté předala slovo městskému architektu Davidu Mateáskovi, jenž vzhledem k tomu, že velké slovo v soutěži měl i její duchovní rozměr, pozval k mikrofonu kolínského faráře Jána Halamu.

„Polabská krajina má spousty symbolů vymezující prostor, kde se něco stalo, jako jsou křížky nebo pomníčky. Ale chybí tu kopce. Tenhle kolínský na Vinici vznikl náhodou, bylo to původně smetiště, my na něm na první postní neděli organizujeme křížovou cestu a během roku i další akce,“ shrnul Halama s tím, že za vítězný návrh je rád.

„Pojem umění je široký, neohraničený, bezbřehý a na druhou stranu neuchopitelný,“ začal svoje povídání městský architekt David Mateásko, který vzápětí přiznal, že celá porota byla překvapena velkým množstvím zaslaných prací. Sešlo se jich šestatřicet. „V žádném případě nejsou porovnatelná,“ dodal.

Pak slovo dostal vítěz celé soutěže František Novák z Brna, který porotu zaujal svoji Stromovou kaplí. „Pro mě je strom přírodním prvkem a uměleckým dílem zároveň, a toto jsem chtěl do projektu dostat,“ vyznal se autor. „Návrh přináší solitérní řešení na pomezí krajinářského a uměleckého díla, které dotváří siluetu kopce stromovou kapli jako symbolické zakončení zamýšlené křížové cesty,“ zdůvodnila porota svůj verdikt.

V následující diskuzi se nejdříve rozpovídal jeden ze soutěžících Karel Pokorný, který mimo jiné navrhl, že by město mělo vyzvat účastníky k tomu, aby oni sami určili své pořadí. „Nechci tím nějak ovlivňovat výsledky, ale bylo by to zajímavé,“ dodal.

Jednoho z mála příchozích občanů pak zajímala odpověď na tu nejzákladnější otázku, nabízející se při pohledu na vizualizaci vítězného návrhu: „Kdo a jak jej bude udržovat? Když se podívám na to, jak zarostlé jsou kruhové objezdy, nejsem si jistý, jak se bude sekat tráva na tahle nakloněné rovině,“ zeptal se. "Na to vám nedokáži odpovědět, zatím je vše ve stavu návrhu a teprve se budou shánět finanční prostředky. Samozřejmě ale údržba bude součástí výsledné realizace,“ odpověděl Mateásko.

Panely se všemi návrhy je možně si v sále Ceropu prohlédnout do 3. listopadu.