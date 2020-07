/FOTOGALERIE/ Rozdělit velké lány polí často původními cestami a k tomu vysazovat stromy samostatně i v podobě celých alejí, o to se nyní snaží města a obce napříč celým regionem. Například v Tuklatech takto obnovili cestu do sousedních Tlustovous. „Pro lidi vznikla pěkná zkratka, plánujeme takto obnovit další cesty,“ řekla starostka Monika Petrisková.

Obnova aleje u Cerhýnek. | Foto: Myslivecké sdružení Cerhenice

Mezi nimi by mělo být i napojení na velkou alej nově vysazenou směrem od Úval. Obě, tedy aleje i lidská sídla, by se měly do budoucna spojit. „Bude ale ještě třeba vykoupit nebo vyměnit pozemky, které nejsou v majetku obce,“ předesílá starostka Petrisková.