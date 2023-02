S nepříjemnou situací, kdy poptávaný lék nemají skladem a ani neví, kde jej mít budou, se dnes a denně setkávají například v nemocniční lékárně. Potvrdila to její vedoucí Eva Kubelková. „Musím říct, že obdobnou situaci od pádu komunismu nepamatuji. Za mě je to systémová chyba a byla jen otázka času, než něco takového nastane. Víte, léky se stejně jako auta skládají z různých komponentů a jakmile z nich jeden nebo více chybí, nemůžou se vyrábět,“ uvedl vedoucí. Podle ní jde o důsledek vývoje trhu a návrat do normálních kolejí je běh na dlouhou trať.