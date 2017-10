Nedočkavci čekali venku před otevřením volební místnosti

Pečky - Volební komise 4. okrsku v Pečkách se začala ve zdejší sokolovně scházet v půl druhé. Bylo potřeba připravit obálky a zapečetit urny. Už pár minut před druhou hodinou stáli venku první nedočkavci.

"Ty sis tu obálku podepsal?" usmívala se mladá žena. "Připravil jsem si to už dávno, měl jsem jasno," odpověděl její mužský doprovod. To už se k volební místnosti blížil další volič. Mladý osmnáctiletý muž se nakonec stal prvním voličem v tomto okrsku. Přesně ve dvě hodiny do místnosti přišel také starosta města s dalšími úředníky. Ti jen zkontrolovali zda je vše tak, jak má být a s komisí se rozloučili. Dle informací od předsedy volební komise tohoto okrsku v Pečkách vydali čtyřicet volebních průkazů. Takový zájem prý nepamatují.