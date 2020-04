ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Třeba zda budou moct učit všichni učitelé, jelikož mohou být v rizikových skupinách; stejně tak není ani jasno, kolik dětí vlastně nastoupí, protože v jejich domácnosti může být člověk v rizikové skupině. A na oficiální metodiku se prý ještě čeká.

Jak řekl Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská v Českém Brodě, žáků nejspíše stejně moc nepřijde. „Pokud díte žije v domácnosti s někým, kdo má přes 65 let, trpí vysokým tlakem, tak do školy nesmí,“ vysvětlil.

Takových může být poměrně hodně. „Na jednu stranu ale chápu, že jsou ekonomické důvody, aby rodiče mohli jít do práce. Na druhou stranu si ale myslím, že postup měl být opačný, aby nejprve začali chodit do školy ti nejstarší,“ uvedl. Problém může být i v tom, jak se bude dohánět učivo s dětmi, které zůstanou doma. „Moc dobře si neumím představit, že by učitel měl zvládnout děti, co přijdou do školy, a odpoledne připravovat učení pro zbytek,“ řekl.

Luboš Zajíc, ředitel Základní školy Pečky, ale řekl, že na druhém stupni by mohli narazit žáci na problém s přijímacími zkouškami na střední školy. „Odněkud se začít musí, podle mě je jedno z kterého konce,“ řekl. Faktorem bude prý ekonomika. „Snažíme se v tom nějakým způsobem zorientovat, zjistit, jaké jsou možnosti, co pro nás z toho vyplývá. Musíme to zvládnout, nic s tím nenaděláme; a to tak, aby to mělo co nejlepší dopad,“ řekl. S dopoledním vyučováním by mohli „pomáhat“ i třeba asistenti pedagoga a vychovatelé. Ti by potom suplovali výuku, na kterou dosud dohlíželi doma rodiče.

Praktická hlediska návratů žáků do školních lavic hodnotila Iva Lokajová, ředitelka 5. základní školy v Kolíně. „Určitě to bude problém. Již 14 dní sháním digitální teploměry, protože dětem budeme muset měřit teplotu při vstupu. V současné době ale nejsou k dostání,“ uvedla. Ředitelům i pedagogům podle jejích slov nezbyde, než se se situací nějak poprat. „Z ministerstva školství má přijít podrobná metodika ohledně všech bezpečnostních opatření,“ uvedla.

Sehnat bude nutné jak dezinfekci, tak i stojany, ve které budou muset být dávkovače na ni. „Dezinfekce je nyní drahá. Také uvidíme, jak to bude s učiteli, někteří jsou z ohrožené skupiny, ti nebudou moci učit,“ řekla Iva Lokajová. Pokud se navíc rodiče rozhodnou, že dítě do školy dají, budou muset podepsat čestné prohlášení, že nesdílí domácnost s nikým z rizikové skupiny.

Jak bude výuka vypadat? „S největší pravděpodobností se stane, že učitel bude učit dálkově. Ve třídě bude vychovatel nebo asistent a budou s žáky vypracovávat úkoly, které jinak dělají doma,“ uvedla. Informace, jak bude návrat žáků vypadat, podle informací ředitelů jsou v přípravě. „Čas nástupu žáků do školy se ale krátí,“ dodala Iva Lokajová.