Nález z lesa o podzimních prázdninách děti použily na pomoc opuštěným pejskům

Do kolínského psího útulku se ohlásila celá skupinka dětí. Přinesla dárek pro pejsky. Dárek, jemuž předcházel krásný příběh. Všechno to začalo o podzimních prázdninách, kdy dětská organizace Jejda… vyrazila s dětmi na výlet do kláštera Želiv. A děti v lese našly tisíc korun.

Děti z tábora věnovaly nalezených tisíc korun kolínskému psímu útulku. | Foto: se svolením dětstké organizace Jejda...

„Hned poté, co jsme ocenili, že nálezci objev poctivě nahlásili, začali jsme řešit co s ním," předeslala Lenka Poláková, lektorka angličtiny a vedoucí na táborech Výlety s angličtinou. Nejprve všichni společně hledali cestu, jak peníze vrátit původnímu majiteli. Jenže toho v tomto případě skutečně nebylo možné dopátrat. Předání policii se také nejevilo jako cesta, která by vedla k původnímu majiteli, navíc v blízkosti tábora nebyla žádná stanice. Nakonec si děti mohly navrhnout samy, co s obnosem udělají. „Z naší strany přicházely návrhy na nákup nějakých dobrůtek nebo svačin na výlety. Nic z toho neuspělo, každý by si představoval něco jiného, shoda byla v nedohlednu. Když předseda spolku Martin Paclík přišel s návrhem využít peníze na nějakou dobročinnou sbírku, bylo rozhodnuto. Děti naprosto jednohlasně odsouhlasily, že to je nejlepší řešení a šlo už jen o to, jakým směrem dar poputuje. Nakonec zvítězil psí útulek v domovském Kolíně s tím, že děti předají dar osobně," popsala lektorka. Po domluvě s útulkem děti v doprovodu lektorů přivezly rovnou granule, které prý mají pejsci nejraději, a navíc přidaly dobrůtky, co pejskům přinesly z domova. „Jsme na rozhodnutí našich táborových dětí velmi pyšní, proto jsme jim slíbili, že se o jejich dobrý skutek podělíme i s veřejností, aby se staly inspirací pro ostatní. Navíc v období nadcházejícího adventu příběh může být ještě silnější," řekla Lenka Poláková. Takže ve výsledku si děti užily noční procházku lesem plnou her a pejsci mají na Vánoce připravené dobroty. „A my jsme pyšní vedoucí. Práce s takovými dětmi je prostě radost," zakončila lektorka.