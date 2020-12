Na lince číslo 1 budou v pracovních dnech všechny spoje ve směru do centra města začínat v zastávce Kolín, Sendražice II (tzv. Na Kopečku). Zde budou také veškeré spoje v Sendražicích v pracovních dnech končit. Na lince číslo 22 budou zachovány dopolední spoje s tím, že spoje ze směru Šťáralka - Štítary pojedou přes zastávky Tesla a Tylova s vynecháním zastávky Tiskárny.

Odpolední spoje jsou převedeny na linku číslo 2, která je tímto posílena v celém úseku Štítary - Šťáralka a zpět. Na lince číslo 6 došlo k posílení spojů do průmyslové zóny v době příjezdu a odjezdu zaměstnanců jednotlivých směn. Dále vybrané spoje této linky zajíždějí do nově otevřeného obchodního centra v průmyslové zóně na novou zastávku Kolín, PZKO - OC. Další úprava reaguje na požadavek občanů, kdy tři dopolední spoje ve směru do centra nezajíždí na zastávku Kolín, U Červených, ale od nádraží jedou směr centrum a zastavují na zastávce Kolín, Banka, odkud dále pokračují po původní trase směr Tesco. Tato úprava se týká i směru do průmyslové zóny.

Linka číslo 10 nadále jezdí v sobotu a v neděli, kromě dvou ranních spojů všechny spoje během dne pojedou až do nového obchodního centra v průmyslové zóně, kde má linka konečnou. Tato linka odjíždí ze zastávky Tesco přes sídliště a po cestě zajíždí do Sendražic a do Ovčár.