Nyní se investor domluvil na finálním dopravním řešení napojení centra a dostal stavební povolení. Jedná se o stejného investora, jaký budoval nákupní centrum Stará plynárna v Polepské ulici. Stavební povolení už nebylo platnosti a již se začalo se stavbou, je hotová skrývka a pokračuje se dalšími zemními pracemi.

Částečně už je známá i skladba budoucích obchodů. V nákupním centru bude Lidl, lékárna, řeznictví, tabák, květiny, nehtové studio, prodejna krmiv a potřeb pro zvířata, drogerie, oděvy, obuv, bezkontaktní myčka, v jednání je prodejna dětských oděvů, jedná se také o sportovních potřebách a dalších obchodech.

„Podle informací investora by mělo být hotovo koncem příštího roku, teoreticky do konce října 2020,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Možnost velkých nákupů v zóně by měla být užitečná nejen pro Zálabáky, ale i pro obyvatele vesnic, kteří nyní míří do Kolína za nákupy a také musí přes město. A není to zrovna pár lidí – jsou to obyvatelé velkých obcí jako Veltruby, Velký Osek, Jestřabí Lhota, Býchory a další.