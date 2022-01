V bedně se vedle přání našel například i poničený mobil, slevová karta do lékárny, účtenka z pekařství nebo celkem 21 korun. Dříve to bývalo i jednou tolik, letošní částka asi odráží současnou ekonomickou situaci.

K milým nálezům z bedny přání vždy patří dětská přáníčka. Letos děti toužily například po Pendolinu na zahradu nebo figurce Spidermana, nejlépe červeného. Školák až z Frymburka ve svém přání psal: „Moc bych si přál oranžové auto. Tenhle rok jsem trochu nezlobil…“

Mezi vzkazy dospělých se několikrát opakovalo přání, aby už byly konečně hodiny na hlavním nádraží. Lidé si přáli také opravené chodníky, více osvětlenou ulici Na Valech, více laviček v centru, lepší údržbu parčíku v Pražské ulici nebo opakování a pomalejší čtení zpráv při hlášení městského rozhlasu.

Šestaosmdesátiletá seniorka si přála seniortaxi. Jak zmínil místostarosta Michal Najbrt, to si lze objednat u Spirály pomoci.

Další pisatel si přeje v roce 2022 už konečně najít životní lásku. Město by podle něho mohlo pořádat akce, kde by se mohli setkávat nezadaní Kolíňáci a Kolíňačky, jako kdysi při čajích o páté.

K dalším přáním patřil přístřešek na autobusové zastávce v ulici Míru, stromy na náměstí, kavárna na Kmochově ostrově či více veřejné zeleně. Našla se i méně skromná přání, například další plavecký bazén v Kolíně.

V bedně přání byla i krásná vánoční báseň, přání, aby všichni lidé chránili zvířata, nebo přání, aby Ježíšek přinesl městské policii pár botiček a bločků navíc na řešení parkování na sídlišti.

Pěkný byl i vzkaz od dalšího Kolíňáka: „Milý Ježíšku, přál bych si zdravou a šťastnou rodinu, to ostatní si nějak zařídím, a něco, co by uspokojilo moji ženu.“