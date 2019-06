Kolín - Obyvatele městských bytů v Kolíně čeká zvýšení nájemného. Lidé, kteří už v městských bytech bydlí, budou mít od 1. listopadu nájemné zvýšené o 13 procent. U nově uzavíraných smluv bude nájemné činit 72 korun za čtvereční metr. Dřív to bylo cca 61 korun.

Městský byt. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Sedlák

„Průměrný městský byt má kolem 50 čtverečních metrů. Aktuální průměrné nájemné je tam 2956 korun, po zvýšení to bude 3340,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Jak doplnil místostarosta Michael Kašpar, je to zvýšení nájemného po devíti letech, v nichž někdy město nezvyšovalo nájem ani o inflaci. O tu už od nynějška bude zdražovat každý rok, odsouhlasila to městská rada.