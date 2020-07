Nájemné v bytech TPCA se bude moci zvýšit maximálně o 20 procent za tři roky

/FOTOGALERIE/ Po několika letech, kdy se město snaží o deregulaci nájemného v bytech pro zaměstnance TPCA, je aktuálně připraveno nové nařízení vlády. To by mělo změnit původní, podle kterého město nemůže s výší nájmu hýbat až do roku 2025. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní požádalo o výjimku z počtu připomínkových míst.

Byty pro zaměstnance TPCA | Foto: DENÍK/Michal Bílek

To znamená, že návrh nebudou muset připomínkovat všechna ministerstva, například ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo kultury by beztak k tomuto materiálu patrně připomínky nemělo. Dokument by tak měl jít pouze přes ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu, které bylo i u původního vládního nařízení v době, kdy se byty pro TPCA budovaly. Od dvou ministerstev pak návrh půjde do legislativní rady vlády a pak ke schválení. „Podle posledních informací je to na dobré cestě,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Pokud by tedy účinnost nabyla platnosti od 1. ledna příštího roku, bude město rozhodovat o o zvýšení nájemného, což je s šestiměsíční lhůtou. Nový regulační plán památkové rezervace v Kolíně řeší předzahrádky i reklamu Přečíst článek › „Nové nařízení vlády nás překlene do situace, že se budeme moci řídit občanským nájemníkem. Tedy že lze zvýšit nájem o 20 procent za tři roky,“ řekl starosta s tím, že se rozhodně neplánuje žádné skokové zdražení. Radnice chce, aby se sladily nájmy ve všech městských bytech. V běžných bytech je nyní cca 72 korun za metr čtvereční, v bytech pro zaměstnance automobilky 59 korun za metr čtvereční. Průměrné komerční nájmy v Kolíně jsou kolem 120 korun, někde i 180. Celkem má Kolín 851 bytů přednostně určených pro TPCA. Když už město pracovníka sežene, nezřídka po čase odejde Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu