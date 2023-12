V současné době se lze na nástupiště bezbariérově dostat pouze pomocí pojízdných plošin na schodištích ze současného podchodu. To se má brzy změnit. V místě stávajícího technologického tunelu vznikne podchod nový. Hotový by měl být do konce roku 2025. Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová připomněla, že s nástupišti jej budou propojovat výtahy.

„Současně se v celé stanici nainstaluje nový orientační a informační systém pro cestující. Práce by měly vyjít na 498,8 milionu korun, zakázku získala společnost IR.Construction,“ sdělila mluvčí. Investice bude zahrnovat i další práce. Potřebnými úpravami projde trakční vedení a v souvislosti s přístupem do podchodu také nástupiště včetně zastřešení. „Stavební práce se budou týkat rovněž administrativní budovy u nádraží. Kromě toho se vybuduje přeložka kabelovodu,“ doplnila mluvčí.

Začít by se mělo zkraje příštího roku

Na přelomu ledna a února by se podle starosty Kolína Michaela Kašpara mohlo začít se stavebními pracemi. „Správa železnic je s námi v kontaktu. Proběhne koordinační schůzka, kde si vše ujasníme. Zatím to budou nějaké přípravné práce, tunel by se pak měl razit zhruba od poloviny roku.“ Cesta k vybrání firmy, která nový podchod postaví, nebyla vůbec snadná. Správa železnic tendr vypisovala od roku 2020 celkem čtyřikrát. Poprvé se nikdo nepřihlásil, podruhé podaly firmy nabídky s cenami, které překračovaly nabídkovou cenu, a potřetí jej zrušila.Tato prodleva se nakonec podepsala i na ceně. V roce 2018, když se zadávalo projektování záměru, se skloňovala velmi optimistická částka, která nebyla ani 100 milionů korun.

O rok později už se hovořilo o zhruba 200 milionech. Rychle ale bylo jasné, že ani to nebude konečná hodnota. V roce 2021 Správa železnic stanovovala, že je daná maximální částka kolem 363 milionů korun bez DPH a vyšší cena je nepřípustná. Nakonec podchod vyjde na bezmála půl miliardy. Investice se ale vyplatí. Jak připomíná Správa železnic, kolínské nádraží je nejfrekventovanější vlakovou stanicí ve středních Čechách. Sbíhá se tu zde hned pět železnic, a to ze směru od Prahy, Olomouce, Ledečka, Havlíčkova Brodu a Velkého Oseku. Navíc by měl podchod vést až do Starokolínské ulice. Mělo by tedy ubýt situací, kdy si lidé zkracují cestu na nástupiště přes koleje.