Podchod by mohl vzniknout do tří let podle informací kolínské radnice. Důvodem je podle starosty Michaela Kašpara hlavně to, že se musí čekat na modernizaci úseku trati okolo Velimi.

„Investičně to chtějí s tím spojit, bude se to dělat dohromady. Tak nám vznikne nový podchod, ten udělá nádraží zcela bezbariérové,“ vysvětlil Michael Kašpar. Pohyb lidem po nádraží tak usnadní například výtah, který by pomohl těm, kteří mají omezenou pohyblivost.

Podchod by tak měl ulevit hlavně řidičům, kteří v současné době hledají parkovací místa kolem nádraží. „Ulehčí to situaci lidem zejména ze zálabské strany, kteří musejí jet přes Nový most. Takto by mohlo zaparkovat přímo na Starokolínské a nemuseli by jezdit přes most na nádraží,“ uvedl starosta.

Ohledně rekonstrukce nádražní budovy se také rozjela diskuze, zda se na nádražní budovu vrátí hodiny. „Lidé se na to ptají i nás. Co jsme se o tom bavili, tak se tam hodiny mají vrátit, nechávají si zpracovat architektonický návrh hodin. Počítá se s tím, že se hodiny vrátí na budovu nádraží,“ řekl starosta Kolína.