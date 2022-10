Obrazem: Park pro psy už se staví, chybí ale peníze na jednu překážku

„Nebude už možné přijíždět z náměstí Republiky, vjet na kruhový objezd od soudu bude nemožné, autobusy nebudou jezdit na centrální zastávku Pošta. Ze sídliště pojednou autobusy na Modrý bod, projedou Kolínem a zamíří rovnou na nádraží. Tento týden bude pro cestující náročný, ale budou zřízeny dvě dočasné zastávky v Jaselské ulici,“ upřesnil Najbrt. Směrem od Prahy bude náhradní zastávka po pravé straně před přechodem, z druhé strany před přechodem rovněž napravo.

Provoz centrem města bude probíhat stejně jako nyní, od banky do Politických vězňů, zastávka Legerova bude využívána i pro autobusy městské dopravy, které nebude moci projíždět okolo soudu na náměstí Republiky.

Třetí etapa, která bude asi nejnáročnější, protože malý kruhový objezd bude zavřený ze všech stran, je plánována na víkend 29. a 30. října. „Dopravně inženýrské opatření je vydané až do pondělí, ale se zhotovitelem je domluveno, že v sobotu by proběhly stavební práce a pokládka povrchu, v neděli by následovalo vodorovné dopravní značení a od pondělí už by měl být provoz normální. Pár dní to zkomplikuje dopravu, ale není možné to rozkouskovat jinak,“ vysvětlil místostarosta.

„Všichni se budeme modlit, aby byly příznivé klimatické podmínky,“ poznamenala místostarostka Iveta Mikšíková: „Kdyby pršelo, tak by se asfalt samozřejmě pokládat nemohl.“