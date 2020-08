„Podle stávajících opatření v uzavřených sportovních prostorách lze mít v jednom sektoru 500 diváků a sektorů může být pět,“ předeslal starosta Michael Kašpar. Oddělené sektory mají mít samostatný vstup z venku, samostatné toalety a od sebe být vzdálené čtyři metry. Hokejisté vše řešili s hygienou a jsou připraveni sektory vytvořit nejen přenosnými bariérami, ale napomoci by měla i profesionální bezpečnostní služba. „Stavební úpravy už žádné nebudou, nebudou se například budovat toalety, vyřeší se to přenosnými toi-toikami,“ uvedl starosta.

Ve hře je také občerstvení. Stávající restaurace bude fungovat stejně jako stávající pronajatý stánek, který by se měl rozdělit na dvě části, takže by fungoval pro dva sektory. „Hokejisti nás požádali také o umístění svých stánků, bude to jeden nebo dva směrem k lávce. A také to nebudou stavby, ale pojízdné stánky,“ upřesnil starosta.

Aktuálně na zimním stadionu proběhla kontrola kamerového systému, hotový už je VIP prostor, což je povinnost v Šance lize. „Domluvili jsme se, že nejjednodušší to bude na tribuně směrem k lávce, vybourala se stěna, udělala se tam okna. Vše by tedy mělo být v pořádku, už proběhla i kontrola Českého svazu ledního hokeje,“ shrnul Michael Kašpar.

Snahu zpřístupnit utkání co možná nejvíce divákům potvrzuje také jedna z organizátorů domácích zápasů Tereza Marvánková Hölzlová. „Aktuálně jedeme na tři sektory a patrně budeme improvizovat čtvrtý. Kromě vlastního vchodu, východu a toalet pro každý sektor ve svém zájmu, i když to není nikde napsané, řešíme občerstvení. Kdybychom dali diváky do sektoru, kde občerstvení není, nebylo by to samozřejmě komfortní. Takže je kolem toho teď spousta zařizování,“ popsala.

„Vždy tvoříme plánek zimáku, kde je barevně rozkresleno, kde se nachází jaký sektor, kde toalety a podobně. Lidi jsou zvyklí, že v rámci stadionu chodí, kam chtějí, takže byli trochu zmatení, že třeba nemohou na jednu toaletu, ale musí na jinou. Snažíme se dopředu informovat, pak jsou tam také pořadatelé a ochranka, kteří podávají informace přímo na místě,“ dodala Tereza Marvánková Hölzlová.

Její slova potvrdil i jeden z častých návštěvníků Štěpán Vaníček. „Na zimák chodím už roky, ale minule jsem se musel jako nováček zeptat, kam mám jít na WC,“ bral situaci s humorem.