Na zálabské straně Kolína otevřou dva supermarkety

Obyvatelé Zálabí by se měli v dohledné době dočkat hned dvou supermarketů. Alespoň po jednom volají už celé roky. Příčinou je zejména to, že nákupní zóna je situovaná z velké části přesně na opačném konci města, to jest u výpadovky směrem na Prahu. Místní tak při cestě za nákupy musejí absolvovat průjezd celým a mnohdy ucpaným Kolínem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nyní ale městská rada již schválila vjezd na komunikaci z ulice K Raškovci, kde se chystá menší market společnosti Penny. Bude stát v místech přímo po sjezdu z nadjezdu nedaleko bezkontaktní myčky. Schválená je podle jeho slov už také výstavba menšího parkoviště pro tento obchod. „Jak na zálabské straně dosud nebyl žádný supermarket, tak nyní, myslím, jich tam bude docela dostatek,“ konstatoval starosta Michael Kašpar. Podle posledních informací by se měl Penny Market na Zálabí začít stavět během letošního roku.



Další market, přesněji řečeno celá nákupní zóna, už se buduje v lokalitě průmyslové zóny Kolín – Ovčáry. Stojí už pilíře, také základy hal už jsou na světě. Podle informací zhotovitele, RP Ovčáry, by se mělo otevírat letos v září. A zatím jde vše podle plánu. Tedy podle toho aktuálního. Původně se otevření plánovalo už na Vánoce 2018, pak na loňské léto. Příčinou zpoždění bylo mimo jiné to, že investor několik měsíců řešil napojení na přivaděč na dálnici D11. Dále se řešilo vybudování kruhového objezdu, které musela posvětit Policie ČR i majitel komunikace, tedy Středočeský kraj. V nové nákupní zóně bude nakupujícím k dispozici supermarket Lidl. Naleznou tu ale i další obchody a provozovny. Počítá se s lékárnou, prodejnou masa a uzenin, drogerií, prodejnou obuvi, květinářstvím, trafikou, obchodem s krmivy a potřebami pro zvířata, nehtovým studiem, prodejnou oblečení. Další obchody a služby jsou ještě v jednání, v zóně by mohl být například fastfood, minimálně jedna myčka automobilů, prodejna dětského oblečení či obchod se sportovními potřebami. Uleví se dopravě Kolínská radnice počítá s tím, že za nákupy do nových supermarketů nebudou mířit jen obyvatelé Zálabí, ale také lidé z řady okolních vesnic, jakými jsou třeba Jestřabí Lhota, Němčice, Ohaře, Býchory, Volárna, Velký Osek či Veltruby. Tím pádem by se mohlo částečně ulevit dopravě v Kolíně směrem ze zálabské strany. Nahrává tomu i skutečnost, že obyvatelé opačné strany Kolína by vesměs nemuseli jezdit na Zálabí do Penny Marketu nebo Lidlu, protože oba tyto řetězce již prodejny v Kolíně mají.

