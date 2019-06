Město už jednou muselo zrušit výběrové řízení na tuto stavbu, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Napodruhé už to vypadá nadějně, aktuálně se jedná s potenciálním zhotovitelem.

Mluvilo se také o opravách a dalších investicích plánovaných na letošní rok. Jsou jimi například rozšíření ulice K Vinici, k němuž by mělo dojít v období od srpna do prosince, oprava kanalizace v Horského ulici, která by měla být hotová už příští měsíc, nebo o revitalizaci Zálabské skály, která by příští měsíc měla začít.

Obyvatele zajímaly i opravy na hřbitově, městská doprava a zlepšení obslužnosti oblasti Vinice, úklid komunikací nebo revitalizace Jiráskova náměstí.