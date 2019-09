Již v tomto týdnu hodlá město Kolín vyhlásit výtvarně - architektonickou soutěž na vytvoření uměleckého díla na kopci Vinice. Přímo na vrcholu, který je jedním z mála kopců v Kolíně, se uskutečnila ustavující schůze poroty soutěže, jež se věnuje současnému umění ve veřejném prostoru. Tvoří ji architekti, krajinář, výtvarníci a samozřejmě zástupci města.

Příjezd k lokalitě Vinice v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Co nakonec na Vinici vznikne, celkové výtvarné pojetí díla a jeho kompoziční začlenění do prostoru je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. Není striktně dáno ani to, že dílo musí být na vrcholu. Autor může pracovat i s myšlenkou umístění díla pod kopcem, ve svahu kopce nebo i komplexnějším zasazením díla do prostoru celé lokality.