„Jako každý rok máme připraveny dva silniční sypače a jeden traktor se sypačem pro údržbu komunikací, čtyři chodníkové sypače, sypač na údržbu cyklostezek a dvě posádky na ruční údržbu,“ předeslala jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová s tím, že v případě potřeby je společnost připravená posílit ruční údržbu dalšími pracovníky.

Co do posypového materiálu, má AVE Kolín na skladě aktuálně 193 tun soli a 107 tun kamenné drtě. „Tyto zásoby máme ještě z loňské zimy a předpokládáme, že by měly vystačit na většinu letošní sezóny. V případě spotřebování uvedených zásob máme zajištěno další, dostatečné množství posypového materiálu,“ shrnula jednatelka.

Technické služby Český Brod zahájily pohotovost zimní údržby pro aktuální sezónu první prosincový den. „Pohotovost tvoří šest pracovníků technických služeb a šest kusů techniky s posypovým zařízením a pluhovým zařízením,“ popsal ředitel českobrodských technických služeb Miroslav Kruliš. „Posypová sůl je připravena k odběru u našeho smluvního partnera vedle areálu deponie technických služeb v Jatecké ulici na základě objednávky,“ dodal.

Technickým službám tím pádem nezůstala ve skladech žádná sůl z předchozích teplých zim, a nemusí tudíž řešit, zda staré zásoby budou ještě k použití. Co technické služby na nákup soli ušetřily, použily na opravy komunikací ve městě. „V minulém roce nedošlo vzhledem k teplému počasí k žádnému výjezdu v rámci zimní údržby, naopak pracovníci TS Český Brod prováděli další údržbu. Finanční náklady se týkaly pouze příplatků za pohotovost,“ upřesnil ředitel.

Údržbu silnic I. a II. třídy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, které má pro Středočeský kraj připraveno přes 90 sypačů, šípový pluhů, sněhových fréz, nakladačů a další techniky. „K dispozici je 11 940 tun soli a 1250 tun inertního posypového materiálu. Personálně je údržba zajišťována a řízena z devíti dispečinků, kde je připraveno 64 proškolených dispečerů,“ uvedl mluvčí Martin Buček.