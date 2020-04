„Ubytovna už mohla být dávno po kompletní rekonstrukci, aby se mohla vyměnit i skladba ubytovaných obyvatel za lepší a méně problémové, ale právě proto, že nám tam pořád někdo posílá stavení úřad na kontrolu, krajskou správu hasičů na kontrolu atd., tak řešíme tyto věci a nestíháme posouvat rekonstrukci dopředu a nebo velmi pomalu,“ uvedl Leoš Král, který pracuje jako provozní velimské ubytovny.

Pokud je na ubytovně jakýkoliv problém, vždy to podle jeho slov provozovatelé vědí jako první. „Naproti ubytovně totiž bydlí pan starosta obce Seifert a ten má právě největší zájem na tom, aby byla ubytovna co nejméně problémová a co nejvíce v klidu. Kdo jiný chce mít větší klid, než nejbližší soused přes ulici a zároveň starosta obce. Už jen z úcty k tomuto člověku řešíme jakýkoliv problém ihned, neodkladně a rázně. Z úcty k tomuto člověku jsme se zavázali, že rekonstrukci dotáhneme do konce, ať se děje, co se děje,“ dodal.

Podle svých slov určitě nemá zájem o šíření jakýchkoliv nenávistných a nepravdivých lží. „Ti lidé na ubytovně jsou pouze tak nebezpeční, jak si to místní obyvatelé ve svojí mysli naprogramují. Většina ubytovaných jsou starobní důchodci z léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), kterým se zdraví již zlepšilo a nemají pouze svůj vlastní domov,“ uvedl Leoš Král.