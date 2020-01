Druhá etapa opravy havarijního stavu tvrze v Hradeníně pokračuje. Byla zahájena kompletní oprava renesančního mostu, jejíž součástí bylo také opětovné postavení zřícené části opěrné zdi příkopu.

Opravy tvrze v Hradeníně. | Foto: RMK

Na konci roku byla znovu zastřešena středověká bašta při vstupu do tvrze, v jejímž interiéru se v minulosti nacházela raně barokní kaple. Původní střecha bašty zanikla kvůli zanedbání údržby v 50. letech 20. století. Do objektu pak desítky let zatékalo, takže se zřítily klenby v přízemí a hrozilo i poškození klenby sklepení.