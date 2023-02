Akce nebyla vůbec jednoduchá. Muzeum na ni sice dostalo dotaci od ministerstva kultury, ale byl značný problém sehnat firmu, která práce provede. Několikrát se muselo opakovat výběrové řízení, protože se do něj nikdo nehlásil. Důvodem byly především nestabilní ceny stavebních materiálů.

Původním záměrem bylo, že se tvrz po dokončení rekonstrukce, která nadále pokračuje, nejen zpřístupní veřejnosti, ale přestěhuje se tam i centrální depozitář regionálního muzea. Z toho ale nakonec sešlo.

Podívejte se: Projekty navržené obyvateli Českého Brodu už jsou prakticky hotové

Muzeum začalo hledat jiné místo. Ve hře bylo několik možností, mimo jiné třeba přístavba k Podlipanskému muzeu v Čekém Brodě. Nakonec nyní zvítězila varianta umístění depozitáře v areálu bývalého ZZN v Českém Brodě.

„Toto umístění by nám vyhovovalo. Je to lokalita blízko centra města, objekt by měl být i přístupný pro veřejnost,“ předeslal ředitel s tím, že historická budova sýpky by mohla sloužit i jako vyhlídka. Je vysoká zhruba jako kostel, jedná se o zajímavou industriální stavbu. „Mohl by to být živý objekt, v části i s výstavními prostory,“ doplnil Vladimír Rišlink.

Nyní se zpracovává studie proveditelnosti, jež by měla být hotová v nejbližších týdnech. Pak se plánuje převod mezi Středočeským krajem a městem. Poté přijde na řadu další zásadní záležitost – nalézt na vybudování depozitáře a celou rekonstrukci prostor potřebné peníze. A ty nebudou malé. Bude se jednat o stovky milionů. Pokud by vše, čistě teoreticky, šlo, jak má, depozitář by měl být hotový v lednu 2027.

Město chce koupit areál liblické střední školy. Splácet by ho mělo deset let

Areál ZZN má podle ředitele opravdu mnohem strategičtější polohu než Podlipanské muzeum, kde se navíc nyní stále řeší celková rekonstrukce. Opravila se fasáda, vyměnila okna, ale jinak od doby vzniku muzea (tedy od konce 19. století) žádná generální rekonstrukce neproběhla. A byla by velmi potřeba.

Jedním ze základních problémů je fakt, že budova není vytápěná. V zimním období uvnitř celkem běžně mrzne, což sbírkám rozhodně neprospívá. Zaměstnanci mají jedinou místnost, kterou vytápí wafky. Část exponátů by se teoreticky mohla v budoucnu přestěhovat právě do objektů v ZZN.