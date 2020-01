Na Třídvorskou ulici chybí znalci

/FOTOGALERIE/ Kolín stále řeší kauzu rekonstrukce Třídvorské ulice, kde se měly už v létě roku 2018 rozjet práce. Firma, která vzešla z výběrového řízení, ale nakonec nepřevzala staveniště a už to vypadalo, že celá věc skončí před soudem. Město má totiž svázané ruce, protože oficiální vítěz veřejné soutěže je, a tak radnice nemůže vyhlásit novou a najít jinou firmu, která by se do oprav pustila. Posléze došlo k dohodě, že sporné otázky posoudí znalci.