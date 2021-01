„Na začátku byl zájem vyšší, nyní přichází denně něco málo přes sto zájemců. Každý den se pozitivita objeví zhruba u pěti pacientů, některých s příznaky, ale i bez příznaků. Naopak přichází i příznakoví pacienti, jejichž AG test na covid 19 je negativní. AG testování ale není určeno pro lidi s příznaky,“ uvedl Petr Chudomel, ředitel Oblastní nemocnice Kolín, jež testování provádí.

Kolínská nemocnice má podle jeho slov aktuálně obsazeností 66 procent. „Operativu jsme museli omezit. Všechny plánované (neakutní) výkony byly z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví pozastaveny,“ poznamenal ředitel.

Toho času chybí v nemocnici 50 zaměstnanců, a to jak z důvodu onemocnění covidem 19, tak také kvůli karanténě nebo ošetřování člena rodiny.

O očkování je podle slov ředitele mezi zdravotníky obecně velký zájem. „K 18. lednu bylo v naší nemocnici očkováno celkem 1026 zdravotníků,“ upřesnil ředitel s tím, že v tomto počtu jsou zahrnuti jak zaměstnanci nemocnice, tak záchranné služby, praktičtí lékaři pro dospělé i děti a ambulantní specialisté.

Zájem je také ze strany veřejnosti. „Z důvodu nedostatku vakcín nejsme schopni garantovat proočkování ani pro již rezervované zájemce z řad veřejnosti, i když se o to budeme snažit stejně, jako proočkovat druhou dávkou zdravotníky. Do toho mají dodávky vakcín přechodně poklesnout. Očkovací centrum v budově bývalé svobodárny máme připraveno, vše se tedy nyní odvíjí od počtu vakcín,“ nastínil Petr Chudomel.

Předpokládá se, že očkovací centrum pro veřejnost by mělo zahájit činnost 1. února v sedm hodin. Fungovat bude od pondělí do soboty od 7 do 11 hodin a od 11.30 do 15.30 hodin. Bezbariérový vchod do budovy je směrem od nemocnice, možný vstup je i od Vodního světa, kde je parkoviště pro cca 20 aut.

Další možnosti parkování budou ve spolupráci s městem Kolín vyhrazeny přímo v ulici U Nemocnice. Na organizaci parkování bude dohlížet státní a městská policie. Možné je využít i parkoviště u nedalekého Kauflandu. Nejbližší zastávka MHD je na lince č. 13 před plicním oddělením.

Vzhledem k avizovanému snížení dodávek očkovacích látek je třeba počítat s možnými změnami v očkovacím rezervačním systému, který začal být nedostupný právě kvůli nedostatku vakcín.

K informacím o očkování má nemocnice zřízenou emailovou adresu covidockovani@nemocnicekolin.cz, obrátit se lze na centrální infolinku 1221 nebo na linku pomoci města Kolín 721 952 438.