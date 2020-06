„Je to už docela plné, ale pár míst ještě máme. Na červencový turnus tři, na srpnový čtyři,“ upřesnila muzejní pedagožka Ilona Boháčková.

První je od 3. do 17. července, jmenuje se Za časů rytířů a králů, bude probíhat ve Veigertovském domě vždy od 8 do 15 hodin a účastníci v něm zjistí, že středověk nejsou jen výsostné katedrály, mohutné hrady, urozené dámy a vznešení rytíři, ale i každodenní život v zahloubených domech na vesnici nebo nekonečné války mocných. Je určen pro děti od ukončených čtvrtých ročníků po osmé. Druhý turnus od 10. do 14. srpna je připraven pro menší děti od první do třetí třídy, bude probíhat ve stejném čase na stejném místě a jmenuje se Z pohádky do pohádky.

„Stále je možné se přihlásit, zatím máme pár volných míst na některých turnusech,“ hlásí také kolínská Kolárka. Z celkem osmi prázdninových turnusů je jich už pět obsazených, zbývají tři srpnové, a to Olympijské hry (3. – 7. srpna) pro děti, které si rády protáhnou tělo, ale baví je také tvořit a hrát hry. Není třeba být sportovcem, hlavní je radost z každého, i malého pohybu! „Pokud s námi budete celý týden trénovat, můžete se stát i olympijským vítězem,“ říkají organizátoři.

Další volná místo jsou na Zálesáka (10. – 14. srpna) pro děti, které se chtějí naučit tábornickým dovednostem, jak se chovat a jak přežít v přírodě. Poslední termín, kde je na Kolárce ještě volno, je Angličtina mimo školní lavice od 17. do 21. srpna, kde děti zjistí, že učit se anglicky není žádná nuda. Tábory budou probíhat vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin na Kolárce a jsou určené dětem od šesti do 15 let.

Ve dnech 10. až 14. srpna nabízí program pro menší děti s průvodním programem také kolínská farnost. Program je určen pro děti od 4 do 8 let. Koná se v čase od 8.30 do 15.30 hodin v Dvouleté katolické střední škole v Legerově ulici.

Anglický příměstský tábor s podtitulem poznáváme materiály a jejich výrobu, použití a recyklaci nabízí spolek Dokolečka v Doubravčicích, a to od 20. do 24. července.

Dobrodružství s Madagaskarem mohou děti zažít na příměstském táboře na Kutilce v Českém Brodě, kde bude i možnost přespání na jednu noc. Program bude probíhat v šesti turnusech po celé prázdniny a nebudou chybět vycházky do okolí, sportovní i výtvarné aktivity ani celotáborová hra.

Poslední čtyři volná místa z celkového počtu více než 200 mají ještě na příměstské tábory v Pečkách, a to na pohádkový a anglický. „Původně bylo deset turnusů, přidali jsme ještě jeden anglický a fotbalový,“ upřesnila organizátorka Jana Kusá. Tábory budou probíhat vždy od 7.30 do 16.30 hodin.