Speciální kolo je umístěno v půjčovně kompenzačních pomůcek. Otevírací doba je od 7 do 11 hodin a od 11.30 do 15.30 hodin. Kontaktní osoba Simona Mašková - telefon: 321 720 757, mobil: 702 067 782, e-mail: pecovatelska.sluzba@mszs.cz .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.