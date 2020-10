„Podchod vznikne v místě stávajícího technologického podchodu. Zároveň s tím postaví železničáři i nový kabelovod. Součástí stavby bude také úprava nástupišť a jejich zastřešení, úprava administrativní budovy u přednádraží a vybudování nového orientačního a informačního systému v celé stanici,“ dodala mluvčí. Stávající podchod bude zdemolován.

Správa železnic si do veřejné soutěže stanovila podmínku, že cena prací nepřesáhne částku zhruba 360 milionů bez daně. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 25 procent vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Firmy se do soutěže mohou přihlásit do 30. října.

Nový podchod bude s každým nástupištěm propojen jedním výtahem a schodištěm. Kromě pohodlného přístupu k vlakům bude podle slov mluvčí velkým přínosem také jeho prodloužení pod celou stanicí až do Starokolínské ulice. Díky podchodu by podle Správy železnic snad mělo ubýt situací, kdy lidé nezřídka přebíhají koleje. Například vloni tam vlak zachytil dvě děti.

Právě ve Starokolínské ulici hodlá město budovat velké parkoviště. „Bez podchodu by samozřejmě pozbylo smyslu. V okamžiku, kdy bude Starokolínská připojena k podchodu, získá smysl i parkování za nádražím a velkokapacitní parkovací dům,“ poznamenal starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Parkoviště se plánuje pro více než 120 aut a přinést by mělo příjemnější a bezpečnější přístup pro lidi přijíždějící na nádraží ze zálabské strany. Díky podchodu nebudou muset složitě projíždět kolem Futura a mohlo by se i odlehčit dopravě před nádražím.

Pro parkovací dům už má město odkoupené pozemky od Českých drah za 1,2 milionu korun, připravená je architektonická studie. „V příštím roce bychom chtěli mít v ruce stavební projekt, se kterým se budeme ucházet o získání dotace na P+R parkoviště, tedy na parking navazující na hromadnou dopravu,“ uvedl starosta s tím, že nové dotační programy EU se otevřou v roce 2022.