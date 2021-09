Na objízdných trasách je to jako na dálnici. Situaci zkomplikuje další uzavírka

Jako na dálnici to v posledních dnech vypadá na trase přes Červené Pečky a Hořany, kterou využívají řidiči při cestě z Kutné Hory do Kolína a zpět. Výrazně tak totiž ušetří čas, protože na hlavním tahu I/38 nyní pracují silničáři od odbočky na Kaňk až po odbočku na Hlízov. Jezdí tam i těžká nákladní auta, a to i přesto, že most přes Hořanský potok je v havarijním stavu a čeká jej oprava.

Provoz na objízdné trase přes Hořany v době rekonstrukce silnice I/38 u Hlízova. | Foto: Deník/Hana Pilcová

„Vzhledem ke skutečnosti, že je most v havarijním stavu, může kdykoli dojít z důvodu jeho statického porušení k omezení dopravy, v nejhorším případě i k uzavření,“ upozornila vedoucí oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora Dana Ladrová a potvrdila, že žádost o stavební povolení na opravu mostu v Hořanech už byla podána. „Nemá však všechny náležitosti, tudíž bude řízení přerušeno. V nejbližších třech měsících tak nebude stavba opravy mostu v Hořanech zahájena,“ doplnila Dana Ladrová. Peklo na osmatřicítce začalo. Jak vypadá cesta z Kutné Hory do Kolína a zpět Přečíst článek › Starosta Hořan Petr Henčl zároveň odbor dopravy požádal o umístění přechodného dopravního značení zakazujícího vjezd vozidel nad 3,5 tuny. Je to totiž jediná možnost, jak se proti nadměrné dopravě v obci bránit. Jak moc bude ale tento krok účinný, je otázkou. Nákladní automobil v ulici Sv. Vojtěcha v Malíně.Zdroj: Deník/Hana PilcováV souvislosti s částečnou uzavírku na hlavním tahu a opravou křižovatky v místě odbočky na Hlízov vede totiž oficiální objízdná trasa přes městskou část Kutná Hora - Malín. Tady už přechodné značky zakazující vjezd nad 3,5 tuny sice umístěné jsou, místní ale napočítají desítky nákladních aut denně, které projíždějí úzkými malínskými uličkami. Výjimkou nejsou ani velké kamiony. „Kontrolu dodržování dopravního značení provádí Policie ČR,“ zdůraznila Dana Ladrová. Policie se na kontroly v místě chystá. "Doposud jsme neobdrželi žádné stížnosti ani ze strany občanů, ani ze strany města. Policie ale kontroly v daném místě provádět bude a jakmile zjistí porušování zákazu, budou řidiči sankcionování," uvedla mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. Od pondělí bude objížďka složitější Aby toho nebylo málo, bude cesta z Kutné Hory do Kolína a zpět od pondělí 13. září zase o něco složitější. Mezi Červenými Pečkami a Polepy se totiž bude opravovat silnice a úsek od železničního přejezdu v Pečkách až na začátek Polep tak bude zcela uzavřený. Omezení potrvá do 30. září. Dopravce Arriva nemá řidiče. Dvacet spojů na Kutnohorsku kvůli tomu nevyjelo Přečíst článek › Protože oficiální objízdná trasa tohoto úseku měří 19 kilometrů, dá se předpokládat, že nejen místní budou využívat spojnice přes Dolany a Hluboký důl.