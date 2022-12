„Každopádně je to na celý příští rok. Z mého pohledu by bylo hezké tento trend udržet. Nemohu ale říci, že to bude odteď na dva nebo na deset let. Alokaci na městskou dopravu do rozpočtu musí schválit zastupitelstvo, které tak učinilo na jeden rok,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Podle místostarosty Michala Najbrta by bylo vhodné, aby byl časový rámec jízdného zdarma rozhodně delší než rok. „Abychom výsledek vůbec dokázali zhodnotit,“ dodal místostarosta s tím, že na MHD jako na veřejnou službu bude město vždycky doplácet.

Cílem jízdného zdarma je dostat do městských autobusů více cestujících, a ulevit tak dopravě v Kolíně, ale také trochu pomoci lidem v náročné ekonomické situaci. „Nedáváme si ale konkrétní cíle, o kolik by se měl počet cestujících během pár měsíců zvýšit,“ poznamenal starosta.

Cestující by měly monitorovat sčítací rámy

Počet cestujících v kolínské MHD by měly monitorovat sčítací rámy, jejichž instalaci nyní město s provozovatelem řeší. Umístěny mají být do všech dveří autobusů, protože od Nového roku se bude nastupovat všemi dveřmi, nejen u řidiče. To by mohlo zároveň zrychlit odbavení na zastávkách.

„Výrobců sčítacích rámů ovšem není mnoho, je zde jeden výrobce, který má ale bohužel poměrně vysokou odchylku sčítání. Provozovatel proto prověřuje výrobce v zahraničí,“ připomněl místostarosta. „Například v Německu jsou s tímto docela daleko, odchylky jsou minimální. Potřebujeme, aby výstupní data dávala smysl, odchylka sčítání plus mínus 30 procent by nám moc nepomohla,“ dodal Najbrt a upřesnil, že rámy do jednoho autobusu by měly stát kolem sto tisíc korun, pro 19 autobusů kolínské MHD jde o 1,9 milionu korun.

„Řešili jsme na městské radě, zda je nutné sčítací rámy instalovat opravdu do všech autobusů,“ připomněl starosta. Ve spojích na vytížených linkách přibudou rámy určitě, ale jsou i linky, kterými jezdí pár desítek lidí za den. „Tam možná sčítací rámy nemají smysl. Drtivá většina cestujících ovšem jezdí vytíženými linkami,“ dodal starosta.