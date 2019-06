Zajímavé povídání, plné jedinečných historických informací od obou průvodců, si užilo přes dvacet výletníků z Rostoklat, Březan II, Limuz a Nehvizd.

„Mimo vycházku probíhalo na Klepci také natáčení dvou dílů oblíbeného televizního pořadu Magazín záhad, který natáčí pro televizi již krásných sedm let a velmi mě potěšilo, že jsem mohl pozvat Ottomara Dvořáka i s filmovým štábem na rodný Hradešín. Návštěva takové osobnosti v Přišimasech a na Hradešíně by se měla zanést nejméně do kroniky. Bylo mi ctí zúčastnit se takového momentu a reprezentovat obě naše obce,“ uvedl Jan Psota, regionální publicista a kronikář z Českobrodska.

„Mnozí obyvatelé našich obcí se mohli setkat s Ottomarem Dvořákem, odborníkem na záhady, autorem výtečného a dávno vyprodaného cestopisu Krajinou čertovy brázdy (2008) a mimo jiné i hledačem tajuplných míst, která vyzařují genius loci či energii, okouzlující od nepaměti lidské pokolení,“ doplnil Jan Psota.

Reportáže z Klepce i Hradešína budou odvysílány letos na podzim.