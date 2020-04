Na mše se zatím dostane jen část věřících

Od pondělí 27. dubna by se mohly konat bohoslužby a náboženské obřady s účastí do patnácti lidí včetně faráře. V případě mší je to zatím jen malá část těch, kteří by se rádi zúčastnili. Například v českobrodské farnosti bývá na nedělních bohoslužbách přibližně 200 věřících.

Martin Sklenář, duchovní správce Římskokatolické farnosti v Českém Brodě. | Foto: Václav Šolta