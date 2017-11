Na lávce přes Labe začínají přibývat zámky lásky

Kolín /FOTOGALERIE/ – Projdete-li se po visuté lávce přes Labe, nelze si nevšimnout zhruba pěti desítek připevněných zámečků s křestními jmény, srdíčky, monogramy spojenými znamínkem plus a občas i s daty umístění.

Větší část Kolíňáků to vnímá jako hezkou tradici, někdy se ale ozvou i hlasy mluvící o vandalismu. „Novodobý mor už i v Kolíně,“ objevilo se například na portálu Lepší místo.

„Zámky uzamčené na mostech nejen velkých měst. Světová mánie milenců tak postupně zasahuje už i „romantickou“ lávku v Kolíně. Je to jen roztomilá kratochvíle naší mládeže, nebo jde o prostý vandalismus?“ ptá se například Jakub Valina.

„Myslím, že bychom měli být obecně více tolerantní,“ reagovala referentka oddělení správy městského majetku Městského úřadu Kolín Kateřina Klérová. „Dle mého názoru jde o roztomilou kratochvíli. Není v lidských silách ohlídat, aby zamilovaní toto romantické ztvrzení své lásky na lávce neuskutečnili,“ dodala.

„Žádná stížnost se zatím ke mně nedostala. Je to zkrátka móda,“ uvedl kolínský místostarosta Michael Kašpar a dodal, že osobně mu to nevadí.

Turistická atrakce, jakou z tisíců zámků vytvořili například v Paříži nebo Helsinkách, z těch na kolínské lávce zatím jistě nebude. „Je to v této chvíli zanedbatelné množství. Zatím jich tam rozhodně není tolik, že by hrozilo, že nám lávka přes Labe spadne,“ říká místostarosta.

Nedávno se podle jeho slov natíraly pylony, lávka prošla revizí a nikdo neupozorňoval, že by zámky působily nějaký provozní problém. „Osobně to mladým lidem přeji,“ dodal místostarosta Tomáš Růžička.

„Po pravdě nechápu, co na tom může někomu vadit. Vždyť je to hezké. Ano, v jednom místě je tam srdíčko namalované i na zábradlí, to by, dejme tomu, mohl někdo vidět jako vandalismus, ale jinak jsou to jen malé zámečky,“ vyjádřil svůj názor Kolíňák Zdeněk Šrámek. „Chápu, že se odstraňovalo větší množství zámků z Karlova mostu, kde rez z nich škodí cenné památce, zámky odírají kámen apod. Ale na naší lávce v Kolíně? Mně osobně se tato tradice líbí. Kdybych byl o kousek mladší, taky bych si tam možná s přítelkyní zámeček pověsil,“ smál se.

„Za našich mladých let se vyrývala srdíčka do kmene stromů. Tak teď si mladí dávají zámky na most,“ zavzpomínala seniorka Alena.

„Podle mě zámky na lávce nevypadají zrovna hezky, zvlášť ty orezlé, ale když to člověk vezme z toho pohledu, že je to akt zamilovaných, tak budiž,“ řekl Petr Záhorský.

„Některé zámky vypadají, že už tu nějakou dobu visí. Měli by k nim mladí dávat informace o vývoji situace, třeba připojit datum svatby. Aby byla kontrola, jak zámky fungují,“ vtipkovala Jana Bohatová.

Zámek lásky má totiž podle tradice zamilovanou dvojici spojit navěky. Mladí lidé je dávají nejčastěji právě na zábradlí mostů, ale i na další místa, která považují za romantická.

Takže pro moderní lávku by to mohla být vlastně poklona.

Odkud přesně se tento zvyk vzal, na to existuje několik teorií. Může mít prapůvod v Číně, kde si lidé zamykají duše do kovových krabiček a klíč hází z útesu do údolí Žlutých hor. Jiní tvrdí, že první přišli se zámky lásky studenti školy Sanita in Costa San Giorgio ve Florencii, kteří připevňovali zámky od školních skříněk na most Ponte Vecchio. Další teorií je rozšíření zvyku z Maďarska nebo následování veršů srbské autorky Desanky Maksimovićové.

Jisté je jen to, že aktivitu zamilovaných už zaznamenali někteří výrobci zámků, kteří nabízejí například zámečky ve tvaru srdce nebo se zamilovanými motivy a barvami. V českých končinách se podle statistik už nějakou dobu zvedá zájem o visací zámky v období před Valentýnem.