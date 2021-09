Roušky, dezinfekce, testování, ale také najednou teplé sluneční paprsky – tak začal nový školní rok na Kolínsku.

První školní den na 7. ZŠ Kolín | Foto: Deník/Jana Martinková

Před 7. základní školou Kolín stojí spolu s dalšími rodiči i maminka Helena Hauserová. Však její syn už není žádný malý kluk, kterého by musela vést do školy za ručičku. To už by se před spolužáky styděl. S tím, že se její dítě bude testovat na covid 19, nemá problém. „Nechápu, co s tím někteří rodiče dělají za caviky. My jsme se testovali už několikrát,“ říká. „Kdyby očkování, tak neřeknu, ale testování?“ kroutí hlavou druhá z maminek v hloučku.